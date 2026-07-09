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Bursa'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında Dursun Narin isimli kişi yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangının ardından yapılan incelemede evde ikamet eden Dursun Narin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Narin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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