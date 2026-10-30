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İnegöl'de bariyerden atlayan 63 yaşındaki Şuayip Şen otomobilin çarpmasıyla öldü

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İnegöl'de bariyerden atlayan 63 yaşındaki Şuayip Şen otomobilin çarpmasıyla öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolunda refüjdeki bariyerden atlayarak karşıya geçmek isteyen 63 yaşındaki Şuayip Şen'e otomobil çarptı. Şen hayatını kaybederken, şoka giren sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüjdeki bariyerlerin üstünden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Şuayip Şen (63) otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Bahadır M. (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Şuayip Şen'e çarptı. Şen, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulup yola düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şuayip Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şen'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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