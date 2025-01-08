İnegöl'de Barakada Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada çıkan yangın, söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Aslanlar Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.