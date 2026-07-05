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7 yaşındaki Mustafa'nın göğsüne kene yapıştı

7 yaşındaki Mustafa'nın göğsüne kene yapıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Mustafa T.'nin göğsüne yapışan kene, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailenin olası belirtilere karşı bilgilendirildiği belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftlikte oyun oynayan Mustafa T.'nin (7) göğsüne yapışan kene, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki çiftlikte oyun oynayan Mustafa T., göğsünün üstünde bir şey fark edince ailesinin yanına gitti. Çocuklarının üstünde kene olduğunu gören aile, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan müdahaleyle kene, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı ve olası belirtilere karşı ailenin bilgilendirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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