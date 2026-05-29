Bursa'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Karalar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimde şüpheli kişilerin olduğu tespit etti.
Ekipler yaptıkları kontrolde 4 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci