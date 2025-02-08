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İnebolu'da Sağanak Nedeniyle İstinat Duvarları Çöktü

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak, dere yatağındaki istinat duvarlarının çökmesine ve heyelanlara yol açtı. Abdurrahmanpaşa Caddesi'nde gerçekleşen olayda enerji nakil hattı direkleri de tehlike atlattı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı'nda dere ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde heyelan meydana geldi.

Abdurrahmanpaşa Caddesi Çatalkaya Sanayi Sitesi mevkisindeki heyelanda, dere yatağında bulunan istinat duvarları çöktü.

Kayan toprak kütlesinin kenarında kalan enerji nakil hattı direklerinin, devrilmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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