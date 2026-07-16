Haberler

Kastamonu'da "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı

Kastamonu'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle kapatılan caddeden geçmek isteyen sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak polis memurunu yaraladı. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapatılan caddeden geçmek isteyen sürücü, kendisini durdurmak isteyen polisi yaraladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program nedeniyle trafiğe kapatılan caddeden geçmek isteyen bir otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Otomobili durdurmak isteyen İnebolu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru E.G, sürücünün aracıyla hareket etmesi üzerine bir süre otomobille sürüklendi.

Hafif şekilde yaralanan polis memuru, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü U.S. (25) daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var

turizm cennetinde kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü
15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu

90 bin camiden eş zamanlı yükseldi! 15 Temmuz'un 10. yılında da okundu
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı