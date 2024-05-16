İnebolu'da meşrubat yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meşrubat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlyas Erdoğan (41) yönetimindeki 37 ACJ 953 plakalı kamyonet, Taşoluk köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Meşrubat taşıyan araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İnebolu Belediyesi itfaiye ekibinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan sürücü İlyas Erdoğan ve yanındaki Bayram Bakırcı (23), 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.