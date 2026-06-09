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Freni boşalan kamyonun devrildiği kaza kamerada

Freni boşalan kamyonun devrildiği kaza kamerada
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Okula gitmek için servis bekleyen bir çocuk, kamyonun altında kalmaktan metrelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonun devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Okula gitmek için durakta servis bekleyen çocuğun kamyonun altında kalmaktan metrelerle kurtulduğu görüldü.

Kaza, sabah saatlerinde İnebolu-Kastamonu yolu Taşoluk köyü mevkisinde meydana geldi. Freni boşalan İ.Ö. yönetimindeki kamyon devrildi. Kazada İ.Ö. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okula gitmek için servis aracını bekleyen çocuğun devrilen kamyonun altında kalmaktan metrelerle kurtulduğu görüldü. Kamyon şoförü İ.Ö., itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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