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İnebolu'da enerji nakil hattından çıkan yangın söndürüldü

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde enerji nakil hattından çıkan kıvılcımın yol açtığı yangın, ormanlık alanda büyüyerek yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcımın yol açtığı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu İnebolu Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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