İnebolu'da enerji nakil hattından çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcımın yol açtığı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.