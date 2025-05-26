İnebolu Açıklarında Fenalaşan Gemi Personeli Hastaneye Kaldırıldı

İnebolu Açıklarında Fenalaşan Gemi Personeli Hastaneye Kaldırıldı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında fenalaşan Malta bandıralı petrol tankerinin personeli Jumberi Dolidze, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından gemiden alınarak hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Dolidze taburcu oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında fenalaşan gemi personeli Sahil Güvenlik ile sağlık ekipleri tarafından gemiden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Tuzla Limanı'ndan Gürcistan'daki Kulevi Limanı'na 21 Mayıs'ta hareket eden Malta bandıralı SAMU isimli petrol tankerinde görevli Gürcistan uyruklu Jumberi Dolidze (38) Kastamonu'nun İnebolu açıklarında rahatsızlandı.

Gemiden yapılan ihbarın ardından İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi harekete geçti.

Ekipler, gemiye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Hasta ilk müdahalenin ardından İnebolu Limanı'nda bekleyen ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jumberi Dolidze'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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