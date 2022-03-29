İncesu'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İncesu'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı

AA - Ufuk Kocaeren - Güncel
İncesu'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı

İncesu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

İncesu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

Gönenken Mahallesi Karamustafapaşa caddesindeki Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesinin açılış törenine, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İncesu Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Karaçavuş, Kooperatif Müdürü Yüksel Kök, bazı daire amirleri ve vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Göçer '"Sektöre birebir kamu tüzel kişiliğine haiz olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin girmesi ile vatandaşımız direk çiftlikten sofraya arada aracı olmadan daha ucuz ürünü temin etmiş olacak. Bu vatandaşa hizmet içindir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek marketin açılışı gerçekleştirildi.

AA / Ufuk Kocaeren - Güncel

Tarım Kredi Kooperatifi, Kooperatif, Kredi, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title