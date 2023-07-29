İncesu Belediyesi, ilçede bulunan Marina Sosyal Tesis Alanı'na kurulacak olan zipline sistemi için ihale duyurusunda bulundu. Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacağı belirtilirken, son teklif verme tarihi 18 Ağustos olarak belirlendi.

İncesu Belediyesi, zipline sistemi alımı için ihale ilanında bulundu.

İncesu Belediyesi tarafından verilen ilanda, ilçede bulunan Marina Sosyal Tesis Alanına kurulacak olan zipline ile ilgili ihale duyurusunda bulundu. Zipline tek yön, çift hat ve hat uzunluğu minimum 460 metre olacak sistemle ilgili verilecek olan tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacağı belirtilirken, son teklif verme tarihi de 18 Ağustos olarak kaydedildi. - KAYSERİ