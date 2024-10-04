Üye Girişi
Haberler

İmran Han'ın Tahliyesi İçin Gösterilere Polis Müdahalesi

İmran Han'ın Tahliyesi İçin Gösterilere Polis Müdahalesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan polisi, eski Başbakan İmran Han'ın tahliyesi talebiyle yapılan protestolara müdahalede bulundu. İslamabad yönetimi, gösterileri engellemek için çeşitli kısıtlamalar uygularken, çatışmalar sırasında göz yaşartıcı gaz kullanıldı ve birçok protestocu gözaltına alındı.

Pakistan polisi, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın tahliyesi talebiyle sokaklara inen protestoculara müdahalede bulundu.

Han'ın tahliyesini isteyen gruplar, Pakistan Meclisi önünde gösteri düzenlemek amacıyla çeşitli şehirlerden başkent İslamabad'a doğru yola çıktı.

Buna karşılık İslamabad yönetimi, protestoları engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdı.

Ekiplerce İslamabad'a açılan ana yollar konteynerlerle kapatıldı, GSM operatörleri faaliyetlerini askıya aldı, metro seferleri durduruldu ve İslamabad'daki okullar tatil edildi.

Ayrıca, İslamabad yönetimi, Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) geri çekilmeyi reddetmesi üzerine protestoların büyümesi ve olası şiddet olaylarına karşı ek güvenlik güçleri konuşlandırdı. Pakistan Meclisinin bulunduğu D-chowk Meydanı'na ulaşan protestoculara polis müdahale etti.

Arbede yaşanması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanan polis, eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı.

Emniyet birimlerinin açıklamasına göre, şu ana kadar 30'dan fazla protestocuya gözaltı işlemi uygulandı.

Öte yandan, GSM operatörlerinin faaliyetlerini askıya alması, on-line hizmetlerde kesintiye yol açtı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, PTI'dan protestoları iptal etmesini istemiş aksi halde müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Han ve partisi PTI, hala Pakistan siyasetini etkileyebiliyor.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel

pakistan Polis

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?

 39 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı! Yaralılar var

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 19. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! KPSS puanlarına göre meslekler 2024 Marburg virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? Marburg virüsü Türkiye'de görüldü mü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 4 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? KPSS 60 puanla ne olunur? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı?
title