Haberler

İmbat'ta 5 işçi öldü, 9 yönetici tutuklandı, sendika bakanlara istifa çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmbat'ta 5 işçi öldü, 9 yönetici tutuklandı, sendika bakanlara istifa çağrısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik'te 5 işçinin öldüğü göçükte 9 işletme yöneticisinin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Sendika, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın da sorumlu olduğunu savunarak istifa ve yargılama çağrısı yaptı.

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik'te 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltındaki 9 işletme yöneticisinin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Sendika, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın da sorumluluk taşıdığını savunarak istifa ve yargılama çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "İmbat Madencilik'te 5 işçinin katledildiği göçük hakkındaki soruşturmada, gözaltında bulunan 9 işletme yöneticisi de tutuklanmıştır. Yetmez! Denetleyen ve sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da istifa etmeli ve yargılanmalıdır!" denildi

Kaynak: ANKA
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi

Bakan Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı dünyaevine girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi

Kenan için sıraya girdiler! Bu takımları reddetmesi neredeyse imkansız
Almanya Başbakanı Merz: Rusya'nın hibrit saldırılarına gerekirse güçlü bir yanıt vereceğiz

Avrupa, Putin'i ilk kez böyle tehdit etti: Güçlü bir yanıt vereceğiz
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Datcu, hayata gözlerini yumdu

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir'de 1 numaralı bürokrattan itiraflar: Başkan bana 'Her şeyden haberim var' dedi

Mersin Büyükşehir'in 1 numarasından bomba itiraflar
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı

Arda Güler anlaştı, imzayı bile attı!
TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu