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Fransız şarkıcı IMANY İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Fransız şarkıcı IMANY İstanbul'da müzikseverlerle buluştu
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Soul müziğin güçlü sesi IMANY, 'Women Deserve Rage' Avrupa turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sanatçı, yeni albümünden parçaların yanı sıra hit şarkılarını seslendirdi ve İstanbul'a olan sevgisini dile getirdi.

Soul müziğin güçlü seslerinden IMANY, "Women Deserve Rage" Avrupa turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde, sanatçı kariyerinin kişisel ve güçlü çalışması olarak tanımladığı "Women Deserve Rage" albümünden parçaları dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konser açılışında konuşan sanatçı, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Buraya gelmek benim için her zaman bir onur. Her geldiğimde burada olduğunuz için sonsuza dek minnettar kalacağım." dedi.

Geçen yıl çıkardığı albümden "Mad", "Your Funeral", "Home" ve "When It Comes"ın aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, yeni repertuvarının yanı sıra dünya çapında bir milyarı aşkın dinlemeye ulaşan "Don't Be So Shy" ile "You Will Never Know" gibi hitlerini de söyledi.

Türkiye turnesine İstanbul'dan başlayan IMANY, 29 Haziran'da Ankara ATO Congresium'da sahne alacak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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