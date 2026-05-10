"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı

İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale yapıldığı iddialarıyla havalimanında gözaltına alınan Orhan Yıldırım'ın işlemleri devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 şüpheliden 29'unun yakalandığını açıkladı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Orhan Yıldırım, havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
