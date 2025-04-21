Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi, 27 Kişi Soruşturuluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi şüpheli olarak ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının İstanbul Üniversitesi tarafından iptaline ilişkin soruşturmada 27 kişi "şüpheli" olarak ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda başsavcılık, 27 şüpheliyi ifade vermesi için emniyete çağırdı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.