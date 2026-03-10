"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında iddianamenin özeti okunuyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki-sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam ediyor."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan arasında, jandarma personelinin koridora sandalye getirip oturması üzerine tartışma çıktı.

İmamoğlu, "Böyle bir şey olmaz" diyerek sandalye konulmasına tepki gösterirken Başkan Aylan "Duruşma düzenini sağlayamadım. Herhangi bir talep almıyorum. Sanıklar yerine otursun. Ben böyle bir düzen belirledim. Duruşma düzenini bu şekilde belirledik." dedi.

İmamoğlu'nun "Burayı şu şekilde yapmanız yargı için yüz karasıdır." sözleri üzerine Başkan Aylan, "O sizin takdiriniz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "Biz buraya sakin sakin geldik. Kimden talimat aldınız?" sözlerinin ardından Aylan, "Biz kimseden talimat almıyoruz. Lütfen sanıklar yerlerine otursun. Ben sanıkların savunma hakkını kısıtlamıyorum. Burada 4 tane jandarmanın oturması ne yönden sıkıntı oldu?" diye konuştu.

Avukatlar da araya girerek, duruma tepki gösterdi.

Başkandan İmamoğlu'na "yargılama yapamıyoruz" tepkisi

İmamoğlu ise "Bu arkadaşımız koridora neden oturuyor? Benden korkmayın. Ben seni korumaya geldim." şeklindeki sözlerine başkan "Gereksiz polemiklere girmeyin. Benim sizin korumanıza ihtiyacım yok. Sizin yüzünüzden dünden beri yargılama yapamıyoruz." diye cevap verdi.

Sanık İmamoğlu'nun, koridora jandarma konulmasına tepki göstermesi üzerine mahkeme heyeti başkanı, "Dün söz hakkı vermediğim halde ısrarla kürsüye geldiniz." dedi.

İmamoğlu, "Ben belki avukatıma sesleneceğim." diye karşılık verince başkan "Burası öyle özgürce gezebileceğiniz, avukatınızla görüşebileceğiniz bir yer değil." diye konuştu.

Avukatların da tepki göstermesi üzerine başkan, "Avukatlar bağırmayın. Buna gerek yok. Bu tarza gerek yok." şeklinde konuştu.

Tartışmanın ardından mahkeme heyeti başkanının, jandarma personeline verdiği talimat üzerine koridordaki sandalye kaldırıldı.

Devam eden duruşmada mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yoklamasını yaptı.

Duruşma, üye hakimin iddianamenin özetini okumasıyla devam ediyor.