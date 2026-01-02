İmamoğlu'nun Diploma Davasında Duruşma Günü Belli Oldu

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki yatay geçiş ve diploma iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesi duruşma tarihini 15 Ocak olarak belirledi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemlerine ilişkin davada duruşma tarihini bildirdi.

İmamoğlu'nun vekili Avukat Bürgehan Emrağ tarafından; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada duruşma günü belirlendi.

Mahkeme, davanın duruşmasını 15 Ocak saat 11.00'de yapacak. Yazıda, İmamoğlu'nun duruşmaya katılmak istemesi halinde durumun tutanağa bağlanarak mahkemeye gönderilmesi, ayrıca belirtilen tarihte duruşmada hazır bulundurulabilmesi için gerekli olanak ve kolaylığın sağlanması talep edildi.