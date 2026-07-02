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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 61. duruşmasına ikinci kez ara verildi

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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 61. duruşmasında, Tuncay Yılmaz'ın avukatının bulunmaması üzerine CMK gereği avukat atanması için ikinci kez ara verildi. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'nun savunması için duruşmaya getirileceğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 61. duruşmasına İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın avukatının salonda olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında avukat istenmesi için ikinci kez ara verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşma aranın ardından yeniden başladı.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder." maddesini içeren 203. maddesi kapsamında salondan çıkartılan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ise duruşmaya getirilmedi.

Diğer tutuklu sanıkların hazır bulundurulduğu salona sanık avukatlarının çoğunluğu girmedi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanık Murat Ongun'un avukatının duruşmada olmaması nedeniyle daha önce yaptığı savunmayı dikkate alarak, savunmasını yapmış kabul etti.

Bir sonraki tutuklu sanık İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz kürsüye çağrıldı.

Sanık Yılmaz, avukatının duruşma salonunda olmadığını belirtti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, Yılmaz'ın avukatının mazeret bildirmeden duruşmaya gelip gelmediğinin bakılmasına, mazeretsiz duruşmaya katılmamışsa CMK kapsamında Yılmaz için avukat atanmasına karar verip, duruşmaya ara verdi.

Öte yandan tutuklu sanıklardan avukat Mehmet Pehlivan da söz aldı.

Pehlivan, bugüne kadar kendilerini sabırla dinlediklerini ifade ederek, "Duruşma tarihinin sona erdirilmesine dair bir karar verdiniz. Karar merci sizsiniz. Bu aşamada talebim şu. Sıralama noktasında verdiğiniz karara devam ederek, yine 9 Temmuz'da duruşmayı sonlandırsanız. Meslektaşlar bu sıralamaya göre hazırlandı. 10 Ağustos'ta da Ekrem İmamoğlu savunmasını yapsa. Heyetinizin takdirine sunuyorum." diye konuştu.

Başkan Aylan, "Savunmasını alacağımız zaman Ekrem İmamoğlu'nu salona getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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