İmamoğlu'nun Ceza Kararı İstinaftan Onandı

(ANKARA) -CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim değiştirilerek ivedilikle çıkartılan karar, istinafta 2 yıl 9 ay bekletildi. Şimdi sıra Yargıtay'da.. Biliyoruz ki tüm saatleri seçim zamanına ayarlı.. Yine biliyoruz ki, seçimler meydanlarda ve sandıklarda kazanılır" dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları kaydetti:

"Ahmak Davası'nda ilk derece mahkemesinin 14 Aralık 2022 tarihinde verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nce değiştirilerek (2 yıl 7 ay 15 gün yerine 1 yıl 19 ay 15 gün hapis) bugün onandı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim değiştirilerek ivedilikle çıkartılan karar, istinafta 2 yıl 9 ay bekletildi. Şimdi sıra Yargıtay'da.. Biliyoruz ki tüm saatleri seçim zamanına ayarlı.. Yine biliyoruz ki, seçimler meydanlarda ve sandıklarda kazanılır, mahkeme salonlarında rakip eksilterek değil."