Tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan: "Gerekçe Lütuf Değil, Anayasal Haktır"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 106 kişinin tutukluluğuna ilişkin karar verilmeden önce, tutukluluk gerekçelerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 106 kişinin tutukluluğu hakkında karar vereceğini belirterek, "Farklı suçlamalar, farklı olaylar ve farklı insanlar olmasına rağmen 106 kişi aynı 'gerekçesizlikle' tutuklu. Özgürlüğünden mahrum bırakılan her insan hakkında somut ve şahsileştirilmiş bir gerekçe ortaya koymak zorundasınız. Gerekçe lütuf değil, Anayasal bir haktır" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün 106 insanın tutukluluğu hakkında karar verecek. Mahkeme en son 12 Aralık'ta 106 insanın tutukluluğuna tek bir cümleyle ve tek bir gerekçeyle karar vermişti. Farklı suçlamalar, farklı olaylar ve farklı insanlar olmasına rağmen 106 kişi aynı 'gerekçesizlikle' tutuklu. Hakkında bilirkişi raporu olmayan kişiler, bilirkişi raporu var denilerek; HTS kaydı olmayan kişiler, HTS kaydı var denilerek tutuklu. Onlarca insan basmakalıp ifadelerle özgürlüğünden mahrum bırakılmakta. Özgürlüğünden mahrum bırakılan her insan hakkında somut ve şahsileştirilmiş bir gerekçe ortaya koymak zorundasınız. Gerekçe lütuf değil, Anayasal bir haktır" ifadesini kullandı.

