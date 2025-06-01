İmamoğlu'nun Avukatı: Adaletin Çifte Standardı Olmaz

İmamoğlu'nun Avukatı: Adaletin Çifte Standardı Olmaz
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, iftira suçlamasıyla gözaltına alınmanın hukuki duyarlılığa aykırı olduğunu belirtti. Avukatların tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "İftiraya uğrayan kişi Adalet Bakanı'nın kardeşi olunca, gözaltı ve tutuklama işlemlerini ivedilikle uygulayan yargı makamları; aynı isnat Ekrem İmamoğlu'na yöneltildiğinde aynı refleksi göstermemekte, adeta hukuki duyarlılığını kaybetmektedir. Bu açık çifte standardın adı adalet olamaz" açıklamasını yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasi görüşü ne olursa olsun hiç kimsenin yalnızca hakaret ya da iftira suçlamasıyla tutuklanması, bırakın tutuklanmasını, gözaltına dahi alınmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacağını belirtti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Hele ki bu kişi bir avukatsa, durum sadece bireysel bir hak ihlali değil, doğrudan savunmaya yönelik açık ve ağır bir tehdit haline gelir. Avukatın gözaltına alınması, tutuklanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Daha da çarpıcı olan ise şudur:  İddiaya göre iftiraya uğrayan kişi Adalet Bakanı'nın kardeşi olunca, gözaltı ve tutuklama işlemlerini ivedilikle uygulayan yargı makamları; aynı isnat Ekrem İmamoğlu'na yöneltildiğinde aynı refleksi göstermemekte, adeta hukuki duyarlılığını kaybetmektedir. Bu açık çifte standardın adı adalet olamaz. Tutuklu bulunan tüm meslektaşlarımın derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bu talep sadece bir mesleki dayanışma değil, hukukun onuru için bir çağrıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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