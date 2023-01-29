İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik gezisinde kendisine eşlik eden Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı saçlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen'a benzetildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te ve Bozüyük ilçesinde bazı program ve ziyaretlere katıldı. Kent merkezinde bir sosyal tesiste düzenlenen kahvaltıda, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensuplarıyla buluşan İmamoğlu'na; Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Giyimi ve sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Subaşı'nın tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı Subaşı'nı ünlü dizi Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen'a benzetti. Kimileri de cumhurbaşkanı adayı olarak Bilecik Belediye Başkanvekili'ni önerdi.

O yorumlardan bazıları: