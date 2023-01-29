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İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Güncel Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik gezisinde kendisine eşlik eden Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı saçlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen'a benzetildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te ve Bozüyük ilçesinde bazı program ve ziyaretlere katıldı. Kent merkezinde bir sosyal tesiste düzenlenen kahvaltıda, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensuplarıyla buluşan İmamoğlu'na; Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı eşlik etti.

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Giyimi ve sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Subaşı'nın tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı Subaşı'nı ünlü dizi Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen'a benzetti. Kimileri de cumhurbaşkanı adayı olarak Bilecik Belediye Başkanvekili'ni önerdi.

O yorumlardan bazıları:

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyaya damga vurdu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu Bilecik Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet Aktaş:

Sayın İmamoğlu siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil misiniz? İstanbuldan başka heryere gezi düzenliyorsunuz. İstanbul'a da uğramayı düşünüyor musunuz? Malum kar yağışı yolda.

Cevap Yaz 30 85 Yayından Kaldır
N. Harp:

böy haber yapin ki ufkumuz acilsin, karnimiz doysun ...rahat olalim miletin vergileri bosa gitmiyio diyelim...bi de kefiy cay varmi bize

Cevap Yaz 14 49 Yayından Kaldır
500
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