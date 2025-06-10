İmamoğlu'ndan Özdağ'a Destek: Adalet Talebi

İmamoğlu'ndan Özdağ'a Destek: Adalet Talebi
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın duruşması öncesi adalet çağrısında bulundu ve tutukluluğuna son verilmesini istedi.

(ANKARA) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından, " Ümit Özdağ'ın yarınki duruşmada tutukluğuna son verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir" paylaşımı yapıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın saat 10.30'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda hakim karşısına çıkacak. Özdağ'ın görülecek duruşması öncesi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez. Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor. Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk mahkemelerle değil. Fikirler fikirlerle yarışır, kararı millet verir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın yarınki duruşmada tutukluğuna son verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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