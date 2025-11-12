İmamoğlu'ndan İddianameye Tepki: 'Hodri Meydan'

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye ilişkin, "Yazdığınız iddianame; insanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir. Hodri Meydan, duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün. Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, kendisine yönelik soruşturmanın 237 gün sonra tamamlandığını hatırlattı.

Soruşturmayı "hukuksuz" olarak nitelendiren İmamoğlu, "İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler. Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP'yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir. Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan. Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün.

Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. 'Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?' kararı millet versin!

"Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok"

Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin.

Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin! Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok."