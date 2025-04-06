Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Seçim Daveti: 'Korkma Gel Yarışalım!'

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayyum girişimi ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar... Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum; seni mertçe yarışa çağırıyorum. Korkma gel yarışalım. Sandıkta bu aziz millet kararını versin" ifadeleri kullanıldı.

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, sosyal medya hesabından yayımlandı.

Mesajda, İmamoğlu hakkında açılan davaları sıralayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçime davet etti.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Aziz milletim; aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:

Ordu Havalimanı VIP davası, seçim iptal etme davası, Büyükçekmece davası, 'Ahmak' davası, 'İBB'de 550 terörist var' davası, başsavcıya hakaret davası, hakkımda usulsüz rapor yazmış bilirkişiye suç duyurusunda bulunmama rağmen benim aleyhime açılan 'bilirkişi' davası, diploma iptali, boş iddialar, yalan ifadeler ve gizli tanık marifetiyle oluşturulmuş yolsuzluk davası, uydurma bağlantı iddiaları ile oluşturulmuş terör davası ve kayyum girişimi ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar...

Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum; seni mertçe yarışa çağırıyorum. Korkma gel yarışalım. Sandıkta bu aziz millet kararını versin. Millet cesaretli ve mert olanı sever. Var mısın?"