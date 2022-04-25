Gezi Parkı davasıyla ilgili İmamoğlu'ndan tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı

Gezi Parkı davasında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HUKUKU SAVUNACAĞIZ"

Karara tepki gösteren İmamoğlu, "Gezi Davası'nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız." ifadelerini kullandı.