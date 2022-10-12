İmamoğlu gençlerin kendisine sesleniş biçimine hayran kaldı: Kurban olurum ben size

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da bazı liselere ziyarette bulunarak öğrencilerle fotoğraflarını sosyal medya hesbaından paylaştı. Gençlerin kendisine "Eko Başkan" diye seslendiğini ifade eden İmamoğlu, "Gençler; Eko Başkan size kurban olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya Lisesi ve Pertevniyal Lisesi'ne ziyarette bulundu. Öğrencilerle birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan İmamoğlu, "Güzel bir enerji kaynağı. Bugün İtalyan Lisesi'ni ziyaret ettik, öğrencilerden müthiş bir enerji aldık. Bütün genç arkadaşlarımızı İstanbul Gönüllüleri'ne ve İstanbul Planlama Ajansı'mızın çalışmalarına katılmaya davet ettim, ediyorum" dedi.

"BUGÜN GÜNLERDEN LİSE"

Paylaşımlarını sürdüren İmamoğlu, Pertevniyal Lisesi ziyaretini ise "Bugün günlerden lise. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Pertevniyal Lisesi'ni ziyaret ettik. Öğretmen ve öğrencilere ilgileri için teşekkürler" sözleriyle paylaştı.

"EKO BAŞKAN SİZE KURBAN OLSUN"

İmamoğlu, daha sonra her iki liseden öğrencilerle olan görüntülerini paylaşarak "Gençler bana 'Eko Başkan' diye sesleniyor. Gençler; Eko Başkan size kurban olsun" diye yazdı.