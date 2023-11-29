İmamoğlu: İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019'da atıldı

BEYOĞLU'nda Zafer Toprak Kütüphanesi Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi tanıtım toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "5 yıl geriden geliyor. O yeniden İstanbul, İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019'un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler" dedi.

'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla açılan dava hakkında sorulan soruya da cevap veren İmamoğlu, "O süreçleri hukukçularımız takip ediyorlar. Bugüne kadar çokça dava girişimi, araştırma, soruşturma girişimi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 binlerce çalışanına terörist yakıştırmaları neler görmedik ki yani. Hala böyle işler devam ediyor. Bu bahsettiğiniz dosyalar bile birkaç kez karıştırılıp karıştırılıp soruşturmaya gerek olmadığı diye raporların çıktığı bir şeyde tekrar tekrar şu anda görevde olmayan bir bakanın döneminde zorla ilçeye yönlendirilip açılmak için ellerinden gelen gayretle bir davaya dönüştürme çabasının sonucu. Umuyorum hak yerini bulacaktır. Adalete güveniyoruz" diye konuştu.