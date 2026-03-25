"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çekilmesine ilişkin soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü davası sırasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekilen görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
