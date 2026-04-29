"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin yanıltıcı paylaşım yapan şüpheli yakalandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında, devam eden yargılamaya dair sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında devam eden yargılamaya dair sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.