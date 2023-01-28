İmamoğlu, camide "Burada senin işin yok, şov yapıyorsun" diyen vatandaşa böyle karşılık verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Bursa'da Cuma namazını Ulucami'de kıldı. Namaz sonrası cami cemaatiyle de görüşen İmamoğlu'na yaşlı bir vatandaş, "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen, burada şov yapıyor" dedi. İmamoğlu ise "Kimin ne yaptığını bilemezsin sen. Tamam. Manidar cümleler kurma. Herkesin kendi ibadeti tamam mı kardeşim. Allah ruhuna ferahlık versin" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın CHP'li Gemlik, Nilüfer, Mudanya ilçelerine ziyarette bulunmak için dün sabah erken saatlerde Bursa'ya gelen İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma namazını Ulucami'de kılmak için Bursa şehir merkezine de uğradı.

"ŞOV YAPIYOR BURADA"

Cuma namazı sonrası cami cemaatiyle de görüşen İmamoğlu'na tepki gösteren yaşlı bir adam, "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen, burada şov yapıyor" dedi.

"KİMİN NE YAPTIĞI BİLEMEZSİN SEN"

İmamoğlu ise "Kimin ne yaptığını bilemezsin sen. Tamam. Manidar cümleler kurma. Herkesin kendi ibadeti tamam mı kardeşim. Allah ruhuna ferahlık versin" ifadelerini kullandı.