İmamoğlu: 'Bizim Yola Çıkışımızın En Büyük Ödülü Birinci Turda Seçimi Kazanmaktır ve Kazanacağız'

İBB Başkanı İmamoğlu, Edirne'de yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen ve adaylıktan çekilme ihtimali gündemde olan Memleket Partisi Muharrem İnce'ye göndermede bulundu. İmamoğlu, "Millet İttifakı ya burada birleşirsiniz ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde her şey geç olur. Ben bu birliğin dışında kalacağım, kendi gücümü göstereceğim diyen hata yapar. Başkasının ekmeğine yağ sürer." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne Belediyesi'nde düzenlenen programda konuştu. İmamoğlu, isim vermeden geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen ve adaylıktan çekilme ihtimali gündemde olan Memleket Partisi Muharrem İnce'ye göndermede bulundu.

"HESAPLARIMIZIN YANLIŞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİMİZDE GEÇ OLUR"

İmamoğlu şöyle konuştu: "Farklı yollarda yürüyorsak yani gerçekten demokrasi diyorsak gerçekten bugünün iktidara gitmesi gerekir diyorsak Türkiye'nin düştüğü sıkıntıların her birisinde hemfikirsek ortada bir gerçek var. Millet İttifakı ya burada birleşirsiniz ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde her şey geç olur.

"BU DAVET İLLA BU İTTİFAKI İÇİNE EKLENMEKLE OLMAYABİLİR"

O bakımdan bu birliğin gücüne bu birlikteliğin gücüne elbette ki herkesi davet ediyoruz. Bu davet illa bu ittifakın resmi statüsünün içine eklenmekle de olmayabilir. Bunun şu anda başka örneklerini de yaşıyoruz. Farklı düşündüğünüz hatlarda ayrıştığınız ama hedef noktasında birleştiğiniz bir statüyle. Süreci elbette desteklemenin modelini bulabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz.

"HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

O bakımdan buradan söylüyorum ki kesinlikle Recep Gürkan Başkan'ımıza katılıyorum bizim yola çıkışımızın en büyük ödülü birinci turda seçimi kazanmaktır ve kazanacağız. Benim bütün bu sözlerim siyaset arenasınadır. Siyaset arenasında yol yürüyen insanlara dairdir. Elbette ki herkes üstüne düşeni alacaktır diye düşünüyorum.

"KENDİ GÜCÜMÜ GÖSTERECEĞİM DİYEN HATA YAPAR"

Ben bu birliğin dışında kalacağım, kendi gücümü göstereceğim diyen hata yapar. Başkasının ekmeğine yağ sürer. O başkası demokrasiyi istemeyendir. Biz demokrasiyi istiyoruz.