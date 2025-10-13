İmam Hatipliler Haftası Kutlandı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, imam hatip okullarının kuruluşu vesilesiyle "İmam Hatipliler Haftası" ve derneğin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dernekten yapılan açıklamada, temelleri 1913 yılında Medresetü'l-Eimme ve'l-Huteba'yla (İmamlar ve Hatipler Medresesi) atılan imam hatip okullarının 112 yılı geride bıraktığı, on yıllar boyunca "çift kanatlı bir nesil inşa etme" misyonuyla görev üstlenen okulların "ahlak ve cesaretle" yol alarak, her alanda ülkenin geleceğini imar eden gençler yetiştirmeye devam ettiği belirtildi.

İmam hatip gençliğinin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, onların akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla 1958'de kurulan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ise bugün 67. yılını kutladığı aktarılan açıklamada, "Kuruluşundan bugüne imam hatip okulları, köklü bir geleneğin taşıyıcısı, güçlü bir iradenin sembolü ve milletimizin umudu olmuştur. Cumhuriyet döneminde yaşanan kesintiler ve zorlu süreçlere rağmen, 1951 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'yla yeniden açılan bu kutlu eğitim ocağı, halkımızın teveccühüyle kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına yayılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, imam hatiplerin yalnızca dini ve ahlaki eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda akademik başarılarıyla, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla, bilime ve sanata sunduğu katkılarla da ülkenin geleceğini inşa eden bir eğitim modeline dönüştüğüne, özgün bir eğitim modeli olarak yurt dışından da örnek alınmaya başlandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"ÖNDER, öğrenciler, mezunlar, öğretmenler ve gönüllüleri kapsayan imam hatip camiası arasında güçlü bir köprü olmuş, imam hatiplerin tarih boyunca üstlendiği misyonu kurumsal kimliğiyle bugüne ve yarınlara taşımaya gayret etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada imam hatip okulları, ahlakıyla örnek, cesaretiyle öncü, bilgisiyle donanımlı bir nesil yetiştirmeye devam etmektedir. Bu nesil, ilim, irfan ve hikmetle beslenirken aynı zamanda bilim ve teknolojide söz sahibi olacak, sadece ülkemize değil, bütün insanlığa hizmet edecek büyük bir sorumluluğu omuzlamaktadır. Biz, inanıyoruz ki yarınlarımızı ahlakıyla güven veren, cesaretiyle yol açan ve donanımıyla dünyada söz sahibi olacak imam hatip gençliği imar edecektir."