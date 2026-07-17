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Sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın da Aralarında Bulunduğu 4 Kişi Tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verildi.

Şüphelilerden Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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