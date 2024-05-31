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İlkokulda Öğretmen-Veli Kavgası Güvenlik Kamerasında

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Kocaeli'de bir ilkokulda yaşanan öğretmen-veli kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Ücretli öğretmen Meltem Solak'ın darbedildiği olayda, görüntülerde öğrencilerin gözü önünde yaşanan kavga yer aldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'de bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak'ın, kadın veli E.Ö. tarafından okulun bahçesinde darbedildiğini öne sürüp darp raporu alarak şikayetçi olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okulun bahçesinde öğrencilerin gözü önünde veli E.Ö.'nün, Solak'ı iteklediği, ardından Solak'ın da veli E.Ö.'ye karşılık verdiği anlar yer aldı. Ayrıca E.Ö.'nün öğretmen Meltem Solak'ı darbettiği, Solak'ın da karşılık vermeye çalıştığı anlar, sonrasında da diğer öğretmenlerin araya girerek kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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