İlkokul öğrencileri okulda kurulan "iyilik istasyonu" ile paylaşmayı öğreniyor

Sivas'ta bir ilkokulda hayata geçirilen "iyilik istasyonu" projesi kapsamında öğrencilerin katkılarıyla oluşturulan kırtasiye dolabı, hem paylaşmayı hem de dayanışmayı öğretiyor.

Kentte daha önce kasiyersiz "dürüstlük dolabı" uygulamasıyla öğrencilerine dürüstlük alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Kaleardı Mahallesi'ndeki Burhan Haksever İlkokulunun idareci ve öğretmenleri, "iyilik istasyonu" adını verdikleri yeni projeyi hayata geçirdi.

"Paylaştığın senindir" düsturuyla başlatılan proje kapsamında oluşturulan kırtasiye dolabına öğrenciler tarafından defter, silgi, kalem, boya seti gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri koyuldu.

Kırtasiye malzemesini evde unutan veya ihtiyaç sahibi öğrenciler, dolaptaki malzemeleri ücretsiz kullanabiliyor. Dolabın eksikleri ise gönüllülük esasına göre yine öğrencilerce gideriliyor.

Burhan Haksever İlkokulu Müdür Yardımcısı Sinan Kaya, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "iyilik istasyonu" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Önceliklerinin sadece akademik başarı olmadığını belirten Kaya, "Yardımlaşma ve dayanışma ruhuna sahip birey yetiştirmeyi de hedefliyoruz. İyilik istasyonu projemiz tam da bu amaçla 'paylaştığın senindir' düsturuyla yola çıktığımız bir kırtasiye destek projesidir." dedi.

Projenin amacı hakkında da bilgi veren Kaya, "Projemizle öğrencilerimiz arasında güçlü gönül köprüsü kurmayı hedefledik. İstasyonumuzda kalemden deftere, çantadan boya setlerine kadar bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği temel kırtasiye malzemeleri bulunmaktadır." diye konuştu.

"Öğrenciler aldıklarından daha fazlasını dolaba koyuyorlar"

Oluşturdukları bölümün sadece kırtasiye dağıtım noktası olmadığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Çocukların yardımlaşmayı bizzat yaşayarak öğrendiği bir eğitim alanı. Öğrenciler ihtiyaç duydukları malzemelere buradan ulaşıyor. Öğrencilerimiz ihtiyaçlarını giderdikten sonra aldıkları malzemelerden daha fazlasını iyilik dolabına geri koyuyorlar ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bu noktada en büyük teşekkürü öğrencilerimize borçluyuz. Onların enerjisi bu istasyonu sadece bir kırtasiye köşesi olmaktan çıkartıp okulun kalbi haline getirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ve okul yönetimimizin vizyonuyla bu iyilik hareketinin dalga dalga yayılmasını temenni ediyoruz. Bir çocuğun eğitimine verilen destek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır."

"Tüm öğrencilerin aynı imkanlara sahip olmasını istedik"

4. sınıf öğrencisi Zehra Mert ise projenin herkesi mutlu ettiğini aktararak "Proje ile paylaşmayı ve dayanışmayı öğreniyoruz. Bir arkadaşımızın gülümsemesine ortak olmak bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Ayşe Sare Uzundağ ise okullarının sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiğini, projenin de tüm öğrencilerin aynı imkanlara sahip olması amacıyla başlatıldığını dile getirdi.

Feyza Akay da projenin paylaşma duygusunu öğrettiğini söyledi.