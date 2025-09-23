Haberler

İlkokul Öğrencileri 'Mehmetçikle Bir Gün' Projesi Kapsamında Askerlik Mesleğini Tanıdı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında 2. Kolordu Komutanlığı’ndaki Çanakkale Muharebeleri Sergi Salonu'nu ziyaret ederek askerlik mesleği hakkında bilgi aldı ve vatan sevgisi gibi değerleri öğrenme fırsatı buldu.

Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette hem askerlik mesleği hakkında bilgi edindi hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihi ve güncel görevlerine dair sunumlar izledi.

Rehberler eşliğinde yapılan gezide öğrenciler, Çanakkale Savaşı'na ait objeleri, belgeleri ve canlandırmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, öğrencilerin askerlik mesleğini tanımaları, vatan sevgisi ve görev bilinci kazanmaları, ayrıca disiplin, özveri ve sorumluluk gibi değerleri içselleştirmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
