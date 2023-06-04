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İlk eşi gibi aynı kavşakta, kazada öldü (2)

İlk eşi gibi aynı kavşakta, kazada öldü (2)

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6 YIL ÖNCEKİ KAZADA KENDİSİ DE YARALANMIŞAksaray'da kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Seyit Ali Tarhan'ın (62), 6 yıl önce aynı kavşakta ilk eşinin yaşamını yitirdiği kazada da yaralandığı ortaya çıktı.

6 YIL ÖNCEKİ KAZADA KENDİSİ DE YARALANMIŞ

Aksaray'da kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Seyit Ali Tarhan'ın (62), 6 yıl önce aynı kavşakta ilk eşinin yaşamını yitirdiği kazada da yaralandığı ortaya çıktı. O kazada Seyit Ali Tarhan'ın yine aracı kullandığı, kendisiyle birlikte yanındaki Sami Bozdağ ve diğer araçta bulunan Tuğba A. ve Mustafa Burak A.'nın yaralandığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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