İlk eşi gibi aynı kavşakta, kazada öldü (2)

6 YIL ÖNCEKİ KAZADA KENDİSİ DE YARALANMIŞ

Aksaray'da kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Seyit Ali Tarhan'ın (62), 6 yıl önce aynı kavşakta ilk eşinin yaşamını yitirdiği kazada da yaralandığı ortaya çıktı. O kazada Seyit Ali Tarhan'ın yine aracı kullandığı, kendisiyle birlikte yanındaki Sami Bozdağ ve diğer araçta bulunan Tuğba A. ve Mustafa Burak A.'nın yaralandığı belirtildi.