Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilısu Barajı'nın çevresi dronla görüntülendi
Kar yağışı sonrası Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın çevresi havadan görüntülendi. Baraj gölü ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel