Ilgaz Belediyesi'nden Birinci Sınıfa Başlayan Çocuklara Kırtasiye Seti İkramı

Ilgaz Belediyesi, birinci sınıfa başlayan çocuklara kırtasiye seti ve okul çantası hediye etti. Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, eğitim kalitesini artırmak için sürekli destek olacaklarını belirtti.

Ilgaz Belediyesi tarafından ilçede birinci sınıfa başlayan çocuklara kırtasiye seti hediye edildiği bildirildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede eğitimin nicelik ve nitelik olarak yükselmesi için belediye olarak ellerinden gelen tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

İlçede 2019 yılından beri her yıl ilk, orta ve lise kademesinde tamamı öğretmenlerce seçilmiş kaynak kitaplarını ve okuma-yazma setlerini dağıttıklarını aktaran Öztürk, "Bu yıl da ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklarımıza okul çantası ve kırtasiye setlerini hediye ettik. Ayrıca anasınıfına başlayan tüm çocuklarımızın sene boyu kullanacağı tüm malzemeleri karşılayacağız. Bunların yanında öğrencilerimizi motive edecek, ders çalışmalarını ve eğitim seviyelerini yükseltecek teşvik amaçlı ve ödüllü yeni çalışmalarımız da olacak." ifadesini kullandı.

