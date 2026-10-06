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İletişim İhtisas Kütüphanesi TAMGA'da Kurumsal Sorumluluk özel ödülünü aldı

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İletişim İhtisas Kütüphanesi, TAMGA Marka Ödülleri'nde Kurumsal Sorumluluk kategorisinde özel ödüle layık görüldü. Ödülü, İstanbul'daki törende Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehtap Kaya aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İletişim İhtisas Kütüphanesi, Marka Konseyi tarafından düzenlenen TAMGA Marka Ödülleri Yarışması "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marka Konseyi tarafından "Bilginin Güvenilir Adresi, Geleceğin İletişim Markası" vizyonuyla TAMGA Marka Ödülleri Yarışması düzenlendi.

Yarışmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde 1 Temmuz 2024'te hizmete açılan İletişim İhtisas Kütüphanesi, "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Ödülü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehtap Kaya İstanbul'da gerçekleştirilen törende aldı.

İletişim alanındaki referans bilgi merkezlerinden biri

İletişim alanında uzmanlaşmış bilgi merkezi olarak kısa sürede güçlü bir kurumsal kimlik oluşturan İletişim İhtisas Kütüphanesi, bilginin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kütüphane, yalnızca bilgiye erişim sağlayan bir kütüphane değil, iletişim alanında güvenilir bilginin üretildiği, korunduğu ve paylaşıldığı kurumsal bir marka değeri olarak dikkati çekiyor.

Akademi, kamu ve medya dünyasını aynı bilgi platformunda buluşturarak iletişim ekosistemine katkı sunan kütüphane, sadece koleksiyon gücüyle değil aynı zamanda kütüphanede yer alan Servet-i Fünun, Malumat, Tercüman-ı Ahval, Şehbal ve diğer nadir süreli yayınlar ile Türkiye'nin iletişim ve basın tarihini geleceğe taşıyan önemli kültürel miras unsurları ile ülkenin iletişim alanındaki referans bilgi merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

TAMGA Marka Ödülleri Yarışması, markaların küresel standartlara ulaşması için gelişim ve dönüşümlerine katkıda bulunmak üzere yenilik, stratejik yaklaşım, toplumsal etki, özgün uygulama ve süreçlerle, değerli ve güçlü markalar oluşturulmasında iyi örnek olanları ödüllendirmek ve başarı hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA
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