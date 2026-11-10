İletişim Başkanlığının "COP31" temalı "Ayın Tarihi" dergisinin ekim sayısı yayımlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Ayın Tarihi" dergisinin "Cop31" temasıyla hazırlanan ekim sayısı okuyucuyla buluştu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dergide "Taahhütlerden Eyleme: İklim Diplomasisinde Türkiye'nin Vizyonu" başlıklı başyazıyı kaleme aldı.

Yazısında, küresel iklim diplomasisinde giderek güçlenen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yalnızca müzakere eden değil, sahada edindiği tecrübeleri küresel boyuta aktaran bir aktöre dönüştüğünü belirten Duran, Cop31'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenmesinin de bunun önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, bugün küresel ölçekte karşılık bulan bir harekete öncülük ettiğini kaydetti.

Derginin, "Ayın Dosyası" bölümü, "Küresel Müzakerelerden Somut Uygulamalara: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" başlığında okuyucuya sunuldu.

Bölümde, dünyada ve Türkiye'de iklim diplomasisinin tarihsel gelişimi, Türkiye'nin uluslararası taahhütleri, ulusal ve ulus­lararası ölçekte somut uygulamaları ile COP31 süre­cinde yürütülen çalışmalar detaylı biçimde ele alındı.

Türkiye'nin "Sıfır Atık" diplomasisi ayrı bir başlıkta değerlendirildiği dosyada, uygulamanın Türkiye'deki sonuçları DOA sistemi güncel verileri eşliğinde anlatıldı.

Ayrıca Türkiye'nin enerji politikalarındaki dönüşümde özellikle yenilenebilir enerji kapasitesindeki gelişimi verilerle ortaya kondu.

Türkiye'nin etkin diplomatik faaliyetlerine dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmelerin kronolojik olarak sunulduğu "Türkiye" bölümünde, "TEKNOFEST Güneydoğu Teknoloji Şöleni" ve "Geleceğin Rotası Uzay: Dünya Uzay İçin Antalya'da Buluştu" haber dosyalarına yer verildi.

"Vefa/Hatıra" başlığı altında büyük fikir ada­mı Ziya Gökalp'ın anıldığı dergide, "Spor" başlığında da Türk okçuluğunun serüveni anlatıldı.

Erdoğan'ın, uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisine yer verilen "Diplomasi" bölümünde ise Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetlerine dikkat çekildi.

Dergide ayrıca, Emine Erdoğan'ın Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenle­nen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Gi­den Yol Dünya Zirvesi"ne katılımına ilişkin bir dosyaya yer verildi.

Derginin, "Dünya" bölümünde, Ankara'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi, zirve marjında düzenlenen Türk Dünyası Diyalog Forumu ve Emine Erdo­ğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "TDT Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı" ele alındı.

Dergide, dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberlerin yanı sıra "Gazze'den Dünyaya: Üç Yılda Değişen Dengeler, Derinleşen Fay Hatları" başlıklı bir dosya sunuldu.

Fotoğraf seçkisi yer aldı

"Kültür ve Sanat" bölümünde, açılışını Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Topkapı Sarayı'nın tarihi Darphane-i Amire yapı topluluğunun beş yeni ihtisas müzesi tanıtıldı.

"100 Yıl Önce Ayın Tarihi" kısmında ise, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtmak üzere "Seyyar Sergi" olarak Haziran 1926'da İstanbul'dan ayrı­lan Karadeniz vapuru ve ayın diğer haberleri yer aldı.

Öte yandan, derginin "Arşivden" kısmında, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin 186. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle postane içi ve sahada görev yapan çalışanlar ve postanede işlem yapan vatandaşların yer aldığı 1960'lı yıllara uzanan bir fotoğraf seçkisi sunuldu.

"İletişim" bölümünde, "İletişim Başkanlığından Hakikat Seferberliği: Sahada, Meydanlarda, Ekranlarda Yalana Geçit Yok" dosyası paylaşıldı.

Dergide ayrıca, "Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi Paneli", "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni", "TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı", "COP31 Kapsamında Çevre ve İklim Uluslara­rası Medya Turu", "Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş­kanlığı, Konya Kitap Günleri'nde" ve "TDT 13. Zirvesi'ne Özel İletişim Çalışması" gibi etkinliklere de yer verildi.

"Yayın" bölümünde ise İletişim Başkanlığınca yayımlanan "İklim Diplomasi", "İk­lim Değişikliği ile Mücadele Kavramları Sözlüğü", "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya" adlı eserler paylaşıldı.

Derginin ekim sayısına, "yayinlar.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA