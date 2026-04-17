İletişim Başkanlığından "Barışın Anahtarı Türkiye" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilediğini bildirdi.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilemektedir. Barışın Anahtarı Türkiye, sadece kendi çıkarlarını değil, insanlığın ortak vicdanını merkeze alan bir dış politika yürütmektedir. Mazlumların sesi olan, krizlerde çözüm üreten ve barışı önceleyen Türkiye, daha adil bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir."

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dünya barışıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin olduğu video da yer aldı.