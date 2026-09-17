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İletişim Başkanlığı "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" düzenleyecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yarın İstanbul'da "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yarın İstanbul'da "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayacak panelde, Yassıada özel mahkemelerinde gerçekleştirilen hukuk ihlalleri, sivil siyasetin karşılaştığı vesayet baskısı ve kurumsallaşma mücadelesi akademik bir perspektifle ele alınacak.

Ayrıca, program kapsamında tarihi fotoğraf ve vesikalar aracılığıyla milli irade bilincini pekiştirmek ve toplumsal belleği taze tutmak amacıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs" adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek.

Söz konusu eserde 27 Mayıs dönemini aydınlatmak ve kurumsal hafızayı diri tutmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi vesika ve fotoğraflara yer veriliyor.

Kaynak: AA
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