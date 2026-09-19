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İletişim Başkanlığı, 27 Mayıs ve Yassıada'yı fotoğraflarla anlatan kitap yayımladı

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İletişim Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesi ve Yassıada yargılamalarını arşiv fotoğraflarıyla ele alan kitabı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden derlenen eser, bazı belgeleri ilk kez okuyucuyla buluşturuyor ve yayinlar.iletisim.gov.tr adresinden çevrim içi okunabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs" isimli eser yayımlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan eser, çok partili siyasi hayata geçişin ardından yaşanan ilk askeri müdahale olan 27 Mayıs 1960 darbesinin ve sonrasındaki Yassıada yargılamalarının tarihi seyrini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin siyasi ve hukuki dönüşüm sürecinde derin izler bırakan dönemi, tarihi fotoğraflar eşliğinde mercek altına alan eser, ülkenin yakın tarihine dair önemli bir tarihsel kesite ışık tutarak araştırmacılar ve okurlar için kalıcı bir kaynak sunmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nin ulusal bellek niteliğindeki zengin kaynaklarından titizlikle derlenen albüm kitap, görsel dokümantasyon açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin kurumsal hafızası

Kitap içeriğinde, daha önce kamuoyunun bilgisine sunulmuş tarihi fotoğrafların yanı sıra bu çalışma vesilesiyle gün yüzüne çıkarılan ve dönemin görsel hafızasını tamamlayan nitelikli arşiv belgeleri de ilk defa okuyucuyla buluşuyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın hukuk dışı yargılanma süreçlerinden idamla sonuçlanan kararlara kadar Yassıada'da yaşanan tarihi olaylar, dönemin atmosferini ve yaşanan gelişmeleri genel hatlarıyla yansıtan çeşitli görseller eşliğinde okuyucuya aktarılıyor.

Yakın tarih araştırmacıları, siyaset bilimciler ve kitapseverler için önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde olan kitap, Yassıada yargılamalarının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

Türkiye'nin kurumsal hafızasına kazandırılan bu yayın, okurların ve akademik camianın istifadesine sunuldu.

Okurlar, "yayinlar.iletisim.gov.tr" adresinden "Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs" kitabını çevrim içi okuyabilecek ve indirebilecek.

Kaynak: AA
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