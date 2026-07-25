İletişim Başkanı Duran, vefatının 10. yılında Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı ve Türk tarihine yaptığı özgün katkılarla tarihçiliğimizde müstesna bir yer edinen, 'Şeyhü'l-Müverrihin' ve 'Tarihçilerin Kutbu' olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Kıymetli Hocamız, ardında bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edecektir. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA