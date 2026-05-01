İletişim Başkanı Duran, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

İletişim Başkanı Duran, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TRT'nin 62 yıldır yaptığı yayınlarla hafıza inşa eden, hakikati kayda geçiren ve milletin ortak sesini dünyaya taşıyan bir çınar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin küresel anlatı gücünü büyüten TRT, yerelden evrensele uzanan yayıncılık vizyonuyla her alanda daha güçlü bir etki ortaya koymaktadır. Kamu yayıncılığını sorumluluk, ilke ve kararlılıkla sürdüren Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu büyük yürüyüşte emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
